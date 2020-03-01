مدير “المرصد السوري”: تطورات متسارعة في شمال غرب سوريا.. هناك معلومات عن إسقاط طائرة حربية ثالثة للنظام وإسقاط طائرة مسيرة ثانية للأتراك من قبل المضادات الأرضية التابعة للنظام.. اشتباكات متواصلة في ريف سراقب ما بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها و”حزب الله” اللبناني من جهة.. والفصائل والمجموعات الجهادية بدعم من المدفعية التركية في الجهة المقابلة.. وفي جبل الزاوية تدور اشتباكات عنيفة وكان هناك تفجير عربة مفخخة للفصائل وقصف من طائرات مسيرة تركية على منطقة الدار الكبيرة.. كما أن هناك قصفا مدفعيا استهدف أحياء حلب الغربية.. أمس الأول كان هناك استهداف من طائرة مسيرة تركية لمقر تابع لـ”حزب الله” اللبناني قتل حينها 10 عناصر من حزب الله و4 بينهم إيراني جميعهم قتلوا في القصف التركي.. حتى الآن لم تستهدف قوات النظام نقاط المراقبة التركية تنفيذا لأوامر روسيا بعد مقتل 34 جندي تركي في جبل الزاوية قبل 3 أيام.. الغارات الروسية مستمرة ولكن بوتيرة أقل من الأيام السابقة.. النزوح متواصل من ريف إدلب إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين وإعزاز والحدود مع لواء إسكندورن.

مدير "المرصد السوري": تطورات متسارعة في شمال غرب سوريا مدير "المرصد السوري": تطورات متسارعة في شمال غرب سوريا.. هناك معلومات عن إسقاط طائرة حربية ثالثة للنظام وإسقاط طائرة مسيرة ثانية للأتراك من قبل المضادات الأرضية التابعة للنظام.. اشتباكات متواصلة في ريف سراقب ما بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها و"حزب الله" اللبناني من جهة.. والفصائل والمجموعات الجهادية بدعم من المدفعية التركية في الجهة المقابلة.. وفي جبل الزاوية تدور اشتباكات عنيفة وكان هناك تفجير عربة مفخخة للفصائل وقصف من طائرات مسيرة تركية على منطقة الدار الكبيرة.. كما أن هناك قصفا مدفعيا استهدف أحياء حلب الغربية.. أمس الأول كان هناك استهداف من طائرة مسيرة تركية لمقر تابع لـ"حزب الله" اللبناني قتل حينها 10 عناصر من حزب الله و4 بينهم إيراني جميعهم قتلوا في القصف التركي.. حتى الآن لم تستهدف قوات النظام نقاط المراقبة التركية تنفيذا لأوامر روسيا بعد مقتل 34 جندي تركي في جبل الزاوية قبل 3 أيام.. الغارات الروسية مستمرة ولكن بوتيرة أقل من الأيام السابقة.. النزوح متواصل من ريف إدلب إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين وإعزاز والحدود مع لواء إسكندورن. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, March 1, 2020