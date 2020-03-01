مدير “المرصد السوري”: تطورات متسارعة في شمال غرب سوريا

1 مارس,2020
أقل من دقيقة

مدير “المرصد السوري”: تطورات متسارعة في شمال غرب سوريا.. هناك معلومات عن إسقاط طائرة حربية ثالثة للنظام وإسقاط طائرة مسيرة ثانية للأتراك من قبل المضادات الأرضية التابعة للنظام.. اشتباكات متواصلة في ريف سراقب ما بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها و”حزب الله” اللبناني من جهة.. والفصائل والمجموعات الجهادية بدعم من المدفعية التركية في الجهة المقابلة.. وفي جبل الزاوية تدور اشتباكات عنيفة وكان هناك تفجير عربة مفخخة للفصائل وقصف من طائرات مسيرة تركية على منطقة الدار الكبيرة.. كما أن هناك قصفا مدفعيا استهدف أحياء حلب الغربية.. أمس الأول كان هناك استهداف من طائرة مسيرة تركية لمقر تابع لـ”حزب الله” اللبناني قتل حينها 10 عناصر من حزب الله و4 بينهم إيراني جميعهم قتلوا في القصف التركي.. حتى الآن لم تستهدف قوات النظام نقاط المراقبة التركية تنفيذا لأوامر روسيا بعد مقتل 34 جندي تركي في جبل الزاوية قبل 3 أيام.. الغارات الروسية مستمرة ولكن بوتيرة أقل من الأيام السابقة.. النزوح متواصل من ريف إدلب إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين وإعزاز والحدود مع لواء إسكندورن.

مدير "المرصد السوري": تطورات متسارعة في شمال غرب سوريا

مدير "المرصد السوري": تطورات متسارعة في شمال غرب سوريا.. هناك معلومات عن إسقاط طائرة حربية ثالثة للنظام وإسقاط طائرة مسيرة ثانية للأتراك من قبل المضادات الأرضية التابعة للنظام.. اشتباكات متواصلة في ريف سراقب ما بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها و"حزب الله" اللبناني من جهة.. والفصائل والمجموعات الجهادية بدعم من المدفعية التركية في الجهة المقابلة.. وفي جبل الزاوية تدور اشتباكات عنيفة وكان هناك تفجير عربة مفخخة للفصائل وقصف من طائرات مسيرة تركية على منطقة الدار الكبيرة.. كما أن هناك قصفا مدفعيا استهدف أحياء حلب الغربية.. أمس الأول كان هناك استهداف من طائرة مسيرة تركية لمقر تابع لـ"حزب الله" اللبناني قتل حينها 10 عناصر من حزب الله و4 بينهم إيراني جميعهم قتلوا في القصف التركي.. حتى الآن لم تستهدف قوات النظام نقاط المراقبة التركية تنفيذا لأوامر روسيا بعد مقتل 34 جندي تركي في جبل الزاوية قبل 3 أيام.. الغارات الروسية مستمرة ولكن بوتيرة أقل من الأيام السابقة.. النزوح متواصل من ريف إدلب إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين وإعزاز والحدود مع لواء إسكندورن.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, March 1, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

1 مارس,2020

مدير”المرصد السوري”: حتى اللحظة ومنذ انتهاء مهلة أردوغان لايوجد تطور كبير يشير بأن هناك عملية بدأتها القوات التركية، كل مايجري هو تتابع لما جرى منذ يومين بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك جراء استهدافهم من طائرات حربية وقصف مدفعي من قبل قوات النظام في جبل الزاوية

1 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: 26 قتيلا من قوات النظام بقصف طائرات مسيرة تركية استهدفت مواقعهم وآلياتهم اليوم

29 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”: قرب سراقب هناك 10 قتلى من “حزب الله” اللبناني، و 4 يعملون مع “حزب الله” بينهم إيراني، (48) قتيلا على الأقل من “قوات النظام” بينهم 11 ضابطا من قوات النظام وتدمير 13 آلية لقوات النظام

29 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”: المتاجرة بأبناء الشعب السوري لاتكون بهذه الطريقة عبر إقحامهم على الحدود التركية – اليونانية، حل ملف اللاجئين السوريين في تركيا يكون عبر وقف العمليات العسكرية وإنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية كي يعود إليها السوريين المتواجدين في تركيا الذين هجرتهم العملية العسكرية الروسية وعملية النظام العسكرية خلال الأشهر الفائتة