في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق نفوذ “قسد”.. مقتل وإصابة 6 عناصر من “قسد” في هجوم مسلح بريف دير الزور

أطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحة رشاشة، اليوم، على سيارة تابعة لـ”قسد”، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين. يذكر أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تنشط في مناطق نفوذ قسد في ريف دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 450 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 145 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 300 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.