المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تقتحم بلدة “الصنمين” بالآليات الثقيلة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ قوّاتِ النّظامِ السوريّ اقتحمت مدينةَ الصنمين بريفِ درعا الشمالي.

وقال المرصد “إنّ اشتباكاتٍ عنيفةً تشهدُها مدينةُ الصنمين، بين مقاتلِين سابقِين لدى الفصائل من جهة، وقوّاتِ النّظامِ والمسلَّحِين الموالِين لها من جهةٍ أخرى، وذلك في عمليةٍ “أمنيّة” تنفّذها الأخيرةُ منذُ فجرِ اليوم بعد إغلاقِها مداخلَ ومخارجِ المدينةِ بشكلٍ كامل”.

وتتزامنُ الاشتباكاتُ التي تتركّز في الحيَّين الشمالي والغربي من الصنمين، مع قصفٍ بالمدفعيِّة الثقيلة من قبلِ قوّاتِ النّظام، ما أسفر بحسب المرصد عن إصابةِ عددٍ من المدنيِّين.

يشارُ إلى أنّ محافظةَ درعا تخضع لما يعرف بـ “التسويات والمصالحات” مع النظام بضماناتٍ روسيّة، لكنّها تشهدُ بشكلٍ متواصلٍ عملياتِ اغتيالٍ وتفجيرات، بالإضافةِ إلى استمرارِ الاعتقالاتِ بحقِّ السكّان من المدنيِّين والعناصرِ المنتمين سابقاً للفصائلِ المسلّحة.