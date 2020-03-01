الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. العثور على جثث مجهولة الهوية.. واغتيال عنصر في قوات النظام

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصرا في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، اليوم، بعد أن استهدفه مسلحين مجهولين أمام منزله في درعا البلد.

في سياق ذلك، عَثر الأهالي على 3 جثث مجهولي الهوية، في محيط بلدة المزيريب بريف درعا.

على صعيد متصل، استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزا عسكريا لـ”أمن الدولة” جنوب مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 323، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 212، وهم:43 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 109 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و35 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.