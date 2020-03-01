روسيا..تكافئ مجرميها بمنح لقب “بطل روسيا” لضابطين كبيرين قاتلا في سوريا

2 مارس,2020
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منح الفريق أول سيرغي رودسكي رئيس العمليات في هيئة الأركان الروسية، والفريق أول أندريه سيرديوكوف قائد قوات الإنزال الجوي الروسية، وسام بطل روسيا، تكريما لهما على الخدمة في سوريا.

وذكر مصدر مطلع، أنه تكريم الفريقين جاء تقديرا لهما على تميزهما في الخدمة في سوريا،  حيث أن رودسكوي قاد عمليات القوات الروسية في سوريا، وسيرديوكوف قاد مجموعة من القوات الروسية على الأرض هناك.

الفريق أول أندريه سيرديوكوف، قائد قوات الإنزال الجوي الروسية

وشغل سيرديوكوف منذ أكتوبر 2013 منصب رئيس أركان قوات الدائرة العسكرية الجنوبية والنائب الأول لقائدها، وبموجب مرسوم من الرئيس الروسي عام 2016 تم تعيينه قائدا لقوات الإنزال الجوي.

الفريق أول سيرغي رودسكي رئيس العمليات في هيئة الأركان الروسية،

وتم تعيين رودسكوي رئيسا لإدارة العمليات الميدانية في هيئة الأركان العامة الروسية عام 2015.

المصدر: تاس+RT

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