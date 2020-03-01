رتل تعزيزات عسكرية للجيش التركي يدخل إلى إدلب.. وارتفاع عدد الآليات منذ الثاني من شباط إلى 3130 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي باتجاه محافظة إدلب، يتألف من 55 آلية، ضمت دبابات ومدافع وناقلات جند.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3130 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8100 جندي تركي.