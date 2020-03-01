الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ لبحث الوضع في إدلب

2 مارس,2020
أقل من دقيقة
خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الوضع في إدلب السورية.

وقال بوريل، في بيان صحفي: “يمثل القتال المتجدد والمستمر في إدلب وحولها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، كما يسبب معاناة إنسانية لا توصف بين السكان، وله تأثير خطير على المنطقة وخارجها”.

وأكد على حاجة الاتحاد الأوروبي لمضاعفة جهوده “لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الرهيبة بكل الوسائل المتاحة له”.

وأضاف: “لذلك، فإنني أدعو إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع، بما يشكل فرصة للتركيز على آخر التطورات ومواصلة عملنا المشترك على جميع الجبهات، لأننا نحتاج ضمان أن يكون لعملنا الجماعي أكبر تأثير ممكن إذا كنا نريد معالجة الأزمة بفعالية”.

وأشار بوريل إلى أهمية مواصلة حشد المساعدات الإنسانية لتقليل معاناة المدنيين خاصة في المناطق النائية وتوفير المأوى والغذاء والدواء، لافتا إلى أن الدول الأوروبية تقوم بدورها في هذا الصدد.

 

المصدر: “سبوتنيك”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 مارس,2020

روسيا..تكافئ مجرميها بمنح لقب “بطل روسيا” لضابطين كبيرين قاتلا في سوريا

1 مارس,2020

موسكو تهدد أنقرة: لا نضمن سلامة طائراتكم فوق إدلب بعد إغلاق مجالها الجوي

1 مارس,2020

وزيرا الخارجية الروسي والتركي يبحثان الأزمة السورية وقضايا أخرى

1 مارس,2020

إعلام إيراني: مقتل 21 من مقاتلي “فاطميون” و “زينبيون” في معارك إدلب