مدير “المرصد السوري”: 19 قتيلا من قوات النظام في قصف طائرات مسيرة تركية لمعسكر الحامدية ورتل كان في طريقه إلى جبل الزاوية.. اشتباكات عنيفة تدور الآن في محور كفرنبل بريف إدلب بين قوات النظام والفصائل المقاتلة والجهادية مدعومة بقصف مدفعي ومن طائرات مسيرة تركية.. اليوم استعادت الفصائل عدة قرى في جبل الزاوية وجنوب إدلب وسهل الغاب.. 23 قتيلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم 11 من الجهاديين في قصف من الطائرات الروسية وقصف مدفعي من قوات النظام.. على ما يبدو هناك استماتة من قوات النظام لاستعادة السيطرة على سراقب من أجل تأمين طريق حلب الدولي بعد التراجع في جنوب إدلب وشمال غرب حماة.. مع الأسف هناك البعض يعتقد أن الرئيس التركي يقف إلى جانب الشعب السوري.. تركيا تدخلت في إدلب لأن روسيا رفضت أن يسيطر أردوغان على كوباني وعين عيسى في شمال شرق سوريا.. من أجل ذلك قرر أن يساعد الفصائل في إدلب من أجل توجيه رسالة إلى روسيا.. الطائرات الحربية والمسيرة التركية دخلت على خط العمل.. اليوم طائرات حربية استهدفت طائرتين للنظام السوري واسقتطتهما.. اليوم كان هناك قصف مدفعي تركي استهدف مركز قيادة للقوات الروسية في العريمة صباح اليوم.. أعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرات المسيرة التركية اليوم.. وأعتقد أن روسيا عندما تستهدف الطائرات التركية وتسقطها لن تعلن مسؤوليتها عن ذلك.. بعد إعلان روسيا عدم ضمان سلامة الطيران التركي ستعيد تركيا حساباتها وروسيا لن تنتظىر الكثير حتى تتمكن تركيا من دعم الفصائل.. روسيا نفذت آلاف الضربات الجوية خلال الأسابيع والأيام الفائتة من أجل بسط سيطرة النظام على طريق m5.

مدير "المرصد السوري": 19 قتيلا من قوات النظام في قصف طائرات مسيرة تركية لمعسكر الحامدية ورتل كان في طريقه إلى جبل الزاوية مدير "المرصد السوري": 19 قتيلا من قوات النظام في قصف طائرات مسيرة تركية لمعسكر الحامدية ورتل كان في طريقه إلى جبل الزاوية.. اشتباكات عنيفة تدور الآن في محور كفرنبل بريف إدلب بين قوات النظام والفصائل المقاتلة والجهادية مدعومة بقصف مدفعي ومن طائرات مسيرة تركية.. اليوم استعادت الفصائل عدة قرى في جبل الزاوية وجنوب إدلب وسهل الغاب.. 23 قتيلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم 11 من الجهاديين في قصف من الطائرات الروسية وقصف مدفعي من قوات النظام.. على ما يبدو هناك استماتة من قوات النظام لاستعادة السيطرة على سراقب من أجل تأمين طريق حلب الدولي بعد التراجع في جنوب إدلب وشمال غرب حماة.. مع الأسف هناك البعض يعتقد أن الرئيس التركي يقف إلى جانب الشعب السوري.. تركيا تدخلت في إدلب لأن روسيا رفضت أن يسيطر أردوغان على كوباني وعين عيسى في شمال شرق سوريا.. من أجل ذلك قرر أن يساعد الفصائل في إدلب من أجل توجيه رسالة إلى روسيا.. الطائرات الحربية والمسيرة التركية دخلت على خط العمل.. اليوم طائرات حربية استهدفت طائرتين للنظام السوري واسقتطتهما.. اليوم كان هناك قصف مدفعي تركي استهدف مركز قيادة للقوات الروسية في العريمة صباح اليوم.. أعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرات المسيرة التركية اليوم.. وأعتقد أن روسيا عندما تستهدف الطائرات التركية وتسقطها لن تعلن مسؤوليتها عن ذلك.. بعد إعلان روسيا عدم ضمان سلامة الطيران التركي ستعيد تركيا حساباتها وروسيا لن تنتظىر الكثير حتى تتمكن تركيا من دعم الفصائل.. روسيا نفذت آلاف الضربات الجوية خلال الأسابيع والأيام الفائتة من أجل بسط سيطرة النظام على طريق m5 Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, March 1, 2020