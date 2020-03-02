بدعم من الطائرات الروسية.. قوات النظام تستعيد السيطرة على مدينة سراقب بعد 4 أيام من سيطرة الفصائل والقوات التركية عليها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار المعارك العنيفة على محاور عدة في الريف الإدلبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية مدعمة بالمدفعية التركية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف صاروخي مكثف من قبل القوات التركية، بالإضافة لقصف جوي عنيف من قبل طائرات حربية روسية، وعلم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل، فيما تواصل عملية تمشيط المدينة وسط محاولات من قبل الفصائل لاستعادة زمام المبادرة، ويأتي تقدم قوات النظام في سراقب بالتزامن مع تقدم للفصائل ومجموعات جهادية داخل مدينة كفرنبل تمثل بالسيطرة على عدة أحياء بالإضافة لحرش كفرنبل، في حين أصيب عدة جنود أتراك جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على نقطة تابعة لهم في قميناس بريف إدلب.

وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أن الفصائل المقاتلة والجهادية وبإسناد من المدفعية التركية، تحاول التقدم في ريف إدلب الجنوبي، حيث تدور معارك واشتباكات عنيفة على مداخل بلدة كفرنبل، على صعيد متصل، تتواصل الاشتباكات على محاور مدينة سراقب بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها والميليشيات الموالية لإيران من جهة، والفصائل والتنظيمات الجهادية من جهة أخرى، وسط تقدم لقوات النظام على المحاور الشمالية الشرقية.