الكرملين يرد على دعوة أردوغان روسيا للتنحّي عن سوريا

2 مارس,2020
أقل من دقيقة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على دعوة الرئيس التركي موسكو لسحب قواتها من سوريا، أن روسيا الدولة الوحيدة الحاضرة في سوريا بصورة شرعية.

وقال بيسكوف، إن روسيا حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية، وأضاف: “جميع القوات العسكرية الأخرى موجودة في سوريا بشكل مخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مؤكدا أن الجيش السوري يحارب الإرهابيين، الذين تعهدت تركيا بإلغاء نشاطهم هناك بموجب اتفاقات سوتشي.

كما أشار بيسكوف، إلى أن الإرهابيين في سوريا يضربون المنشآت العسكرية الروسية، وقال: “لذا، ورغم أي تصريح، ستستمر المعركة ضد هذه العناصر الإرهابية”.

وجدد بيسكوف التأكيد على لقاء القمة المزمع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل.

المصدر: روسيا اليوم

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 مارس,2020

الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ لبحث الوضع في إدلب

2 مارس,2020

روسيا..تكافئ مجرميها بمنح لقب “بطل روسيا” لضابطين كبيرين قاتلا في سوريا

1 مارس,2020

موسكو تهدد أنقرة: لا نضمن سلامة طائراتكم فوق إدلب بعد إغلاق مجالها الجوي

1 مارس,2020

وزيرا الخارجية الروسي والتركي يبحثان الأزمة السورية وقضايا أخرى