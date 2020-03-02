الاشتباكات العنيفة تتجدد في مدينة الصنمين.. وهجمات مكثفة تستهدف مواقع وحواجز لقوات النظام في ريفي درعا الشرقي والغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد الاشتباكات في مدينة الصنمين شمال درعا، بين قوات النظام ومسلحين موالين لها من جانب، ومقاتلين سابقين لدى الفصائل من جانب آخر، تترافق مع قصف مدفعي للأول في محاولة منه لاقتحام المنطقة، على صعيد متصل شهد الريف الدرعاوي هجمات متعددة جديدة استهدفت مواقع وحواجز ونقاط تابعة لقوات النظام خلال الساعات القليلة الفائتة، حيث استهدف مجهولون بالرشاشات وقذائف الآر بي جي نقطة عسكرية في قرية السهوة، كما هاجم مسلحون مجهولون حاجز “الهجانة” في قرية حيط غرب درعا، بالإضافة لمهاجمة حاجز تابع للمخابرات الجوية بين بلدتي علما والصورة وحاجز آخر محيط الحراك، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه تشهد مدينة طفس توترا أمنيا، حيث حاولت قوات النظام مدعومة بالدبابات اقتحام المدينة، اليوم، في حين تمكن مقاتلوا الفصائل المعارضة السابقين من التصدي لتلك المحاولات.

في سياق ذلك، قتل 3 على الأقل من عناصر “الفصائل المعارضة” جراء قذيفة دبابة استهدفت مواقعهم أثناء التصدي لقوات النظام، كما أصيب آخرين جراء القصف والاستهدافات.