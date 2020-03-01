مدير”المرصد السوري”: نتائج العملية العسكرية التركية التي تدعم الفصائل المقاتلة والجهادية هي استعادة السيطرة على 31 بلدة ومدينة وقرية منذ 24 الشهر الفائت، هناك استماتة من قبل قوات النظام لاستعادة السيطرة على سراقب بالكامل، قبل قليل كان هناك اشتباكات في القسم الشرقي من المدينة، النظام يسيطر عل المنطقة الصناعية الواقعة في القسم الشرقي من المدينة، اليوم في سراقب (23) مقاتلا قتلوا في القصف من قبل الطائرات الروسية والاشتباكات بينهم 11 جهاديا، (19) قتيلا من قوات النظام قتلوا في معسكر الحامدية واستهداف رتل لقوات النظام في جبل الزاوية من قبل الطائرات المسيرة التركية، من على الحدود مع لواء اسكندرون طائرات F16 تابعة لتركيا استهدفت طائرتين سوخوي للنظام واسقطت الطائرتين

نتائج العملية العسكرية التركية التي تدعم الفصائل المقاتلة والجهادية هي استعادة السيطرة على 31 بلدة ومدينة وقرية منذ 24 الشهر الفائت مدير"المرصد السوري": نتائج العملية العسكرية التركية التي تدعم الفصائل المقاتلة والجهادية هي استعادة السيطرة على 31 بلدة ومدينة وقرية منذ 24 الشهر الفائت، هناك استماتة من قبل قوات النظام لاستعادة السيطرة على سراقب بالكامل، قبل قليل كان هناك اشتباكات في القسم الشرقي من المدينة، النظام يسيطر عل المنطقة الصناعية الواقعة في القسم الشرقي من المدينة، اليوم في سراقب (23) مقاتلا قتلوا في القصف من قبل الطائرات الروسية والاشتباكات بينهم 11 جهاديا، (19) قتيلا من قوات النظام قتلوا في معسكر الحامدية واستهداف رتل لقوات النظام في جبل الزاوية من قبل الطائرات المسيرة التركية، من على الحدود مع لواء اسكندرون طائرات F16 تابعة لتركيا استهدفت طائرتين سوخوي للنظام واسقطت الطائرتين Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, March 1, 2020