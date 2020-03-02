مدير “المرصد السوري”: قوات النظام مدعمة بالطائرات الروسية و”حزب الله” اللبناني تمكنت من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية التي تمكنت الفصائل المقاتلة والجهادية السيطرة عليها قبل أيام وقطع طريق دمشق – حلب الدولي، الاشتباكات اليوم عنيفة جداً في القسم الغربي واطراف القسم الغربي في محاولة من قبل الفصائل المقاتلة والجهادية استعادة السيطرة على المدينة بدعم من المدفعية التركية والطائرات المسيرة التركية، الوضع داخل سراقب سيطرة كاملة لقوات النظام اشتباكات عند الأطراف الغربية، هناك تقدم للفصائل الجهادية والمقاتلة في جبل الزاوية والسيطرة على أجزاء من كفرنبل وعدة قُرى تقع في جبل الزاوية منذُ 26 الشهر الفائت وحتى اللحظة تمت السيطرة على نحو (25) بلدة وقرية من قبل الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من الطائرات المسيرة التركية والمدفعية التركية وبدعم من الجنود الأتراك الذين يشاركون بشكل أساسي في جبل الزاوية ومناطق أُخرى، هناك جرحى من القوات التركية نتيجة قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف موقع لتمركز القوات التركية في قميناس شرق إدلب، اليوم الروس دخلوا على الخط بشكل كبير جداً عندما صعدوا بالغارات على سراقب ومحيط سراقب، حتى بعد إسقاط طائرتين حربيتين للنظام اليوم طائرات النظام عادت وبدأت تقصف بشكل مكثف

مدير "المرصد السوري": قوات النظام مدعمة بالطائرات الروسية و"حزب الله" اللبناني تمكنت من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية مدير "المرصد السوري": قوات النظام مدعمة بالطائرات الروسية و"حزب الله" اللبناني تمكنت من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية التي تمكنت الفصائل المقاتلة والجهادية السيطرة عليها قبل أيام وقطع طريق دمشق – حلب الدولي، الاشتباكات اليوم عنيفة جداً في القسم الغربي واطراف القسم الغربي في محاولة من قبل الفصائل المقاتلة والجهادية استعادة السيطرة على المدينة بدعم من المدفعية التركية والطائرات المسيرة التركية، الوضع داخل سراقب سيطرة كاملة لقوات النظام اشتباكات عند الأطراف الغربية، هناك تقدم للفصائل الجهادية والمقاتلة في جبل الزاوية والسيطرة على أجزاء من كفرنبل وعدة قُرى تقع في جبل الزاوية منذُ 26 الشهر الفائت وحتى اللحظة تمت السيطرة على نحو (25) بلدة وقرية من قبل الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من الطائرات المسيرة التركية والمدفعية التركية وبدعم من الجنود الأتراك الذين يشاركون بشكل أساسي في جبل الزاوية ومناطق أُخرى، هناك جرحى من القوات التركية نتيجة قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف موقع لتمركز القوات التركية في قميناس شرق إدلب، اليوم الروس دخلوا على الخط بشكل كبير جداً عندما صعدوا بالغارات على سراقب ومحيط سراقب، حتى بعد إسقاط طائرتين حربيتين للنظام اليوم طائرات النظام عادت وبدأت تقصف بشكل مكثف Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, March 2, 2020