مدير المرصد السوري: عملية استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية من قبل قوات النظام جاءت بدعم جوي من قبل طائرات روسية وقوات “حزب الله اللبناني”، هناك اشتباكات عنيفة الآن تدور في القسم الغربي من المدينة في محاولة من قبل الفصائل المقاتلة والجهادية المدعمة من قبل المدفعية والطائرات المسيرة التركية لاستعادة السيطرة على المدينة الواقعة على طريق دمشق – حلب الدولي، استعادة سراقب كان الهدف الأساسي للنظام السوري قبل اجتماع بوتين – أردوغان المزعم في الخامس من الشهر الجاري، في المقلب الآخر الفصائل والمجموعات الجهادية وبدعم من القوات التركية ومدفعيتها وطائراتها المسيرة تمكنت من استعادة السيطرة على 30 بلدة وقرية في جبل الزاوية وسهل الغاب وشرق إدلب منذ الـ 24 من شهر فبراير الفائت.

مدير المرصد السوري: عملية استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية من قبل قوات النظام جاءت بدعم جوي من قبل طائرات روسية وقوات "حزب الله اللبناني" مدير المرصد السوري: عملية استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية من قبل قوات النظام جاءت بدعم جوي من قبل طائرات روسية وقوات "حزب الله اللبناني"، هناك اشتباكات عنيفة الآن تدور في القسم الغربي من المدينة في محاولة من قبل الفصائل المقاتلة والجهادية المدعمة من قبل المدفعية والطائرات المسيرة التركية لاستعادة السيطرة على المدينة الواقعة على طريق دمشق – حلب الدولي، استعادة سراقب كان الهدف الأساسي للنظام السوري قبل اجتماع بوتين – أردوغان المزعم في الخامس من الشهر الجاري، في المقلب الآخر الفصائل والمجموعات الجهادية وبدعم من القوات التركية ومدفعيتها وطائراتها المسيرة تمكنت من استعادة السيطرة على 30 بلدة وقرية في جبل الزاوية وسهل الغاب وشرق إدلب منذ الـ 24 من شهر فبراير الفائت. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, March 2, 2020