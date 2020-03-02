الفصائل المقاتلة والجهادية تستقدم تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور سراقب بالتزامن مع استمرار القصف الجوي المكثف والمعارك العنيفة في المنطقة

2 مارس,2020
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لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة على محاور عدة في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي وسهل الغاب وجبل شحشبو، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وتتركز الاشتباكات شرق إدلب في الأطراف الغربية لسراقب في محاولة من قبل الفصائل لاستعادة السيطرة على المدينة بإسناد مدفعي تركي مكثف، وفي سهل الغاب وجبل شحشبو تحاول قوات النظام معاودة التقدم، وتترافق الاشتباكات مع استمرار القصف الجوي المكثف من قبل طائرات النظام والروس الحربية، وعلم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب، على صعيد متصل رصد المرصد السوري تعزيزات عسكرية كبيرة للفصائل والجهاديين وصلت إلى محور سراقب شرق إدلب.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن قوات النظام تمكنت وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل، فيما تواصل عملية تمشيط المدينة وسط محاولات من قبل الفصائل لاستعادة زمام المبادرة، ويأتي تقدم قوات النظام في سراقب بالتزامن مع تقدم للفصائل ومجموعات جهادية داخل مدينة كفرنبل تمثل بالسيطرة على عدة أحياء بالإضافة لحرش كفرنبل، في حين أصيب عدة جنود أتراك جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على نقطة تابعة لهم في قميناس بريف إدلب.

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