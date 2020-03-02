القوات الروسية تسيّر مع نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية عمدت إلى تسيير دورية مشتركة جديدة برفقة القوات التركية وذلك في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية من قرية غريب الحدودية مع تركيا، وجابت قرى بوزتب وقره موغ وجيشان وخرابيسان فوقاني وخرابيسان تحتاني وبغديك الواقعة جميعها على مقربة من الحدود السورية – التركية، قبل أن تعود إلى مركز انطلاقها، فيما رافقت الدورية تحليق اعتيادي لمروحيتين روسيتين.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 27 من شهر فبراير الفائت، دورية مشتركة جديدة جرى تسيرها من قبل القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الدرباسية، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من منطقة شيريك الحدودية مع تركيا وتجولت الدورية في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى وقيروان وتعلك وكركوند وهاجوغلي وعطيشان وقرمانية قبل أن تعود إلى شيريك، ورافقت الدورية مروحيات روسية حلقت على علو منخفض في أجواء المنطقة.

فيما كان المرصد السوري رصد في الـ 24 من الشهر الفائت، تسيير القوات التركية والروسية لدورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 4 آليات روسية ومثلها تركية من قرية آشمة وجابت قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك ومنطقة الإذاعة وسوسان وقولة وقراقوي وبيندر ومشكو وجبنة وجارقلي فوقاني قبل أن تعود إلى آشمة مجدداً، فيما رافقت الدورية مروحيتين روسيتين حلقتا في أجواء المنطقة.