القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها في الريف الإدلبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري تركي جديد نحو الأراضي السورية، وذلك عبر معبر كفرلوسين الحدودي اتجه الرتل نحو المواقع التركية في الريف الإدلبي، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3160 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8100 جندي تركي.