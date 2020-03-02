مدير “المرصد السوري”: بالتعاون ما بين “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لها وبدعم من طائرات الحربية الروسية سيطرت قوات النظام على مدينة سراقب

مدير “المرصد السوري”: بالتعاون ما بين “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لها وبدعم من طائرات الحربية الروسية سيطرت قوات النظام على مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة على طريق دمشق – حلب الدولي، تعزيزات وصلت لما تعرف ب “غرفة عمليات الفتح المبين” المكونة من مجموعات جهادية وإسلامية لاستعادة الموقف في سراقب، السيطرة كاملة لقوات النظام باستثناء القسم الغربي من المدينة المعارك لاتزال مستمرة، هناك قصف مدفعي تركي لدعم الفصائل المقاتلة والجهادية، سراقب استراتيجية جدا للنظام كل العملية العسكرية التي انطلقت منذ ديسمبر الفائت وحتى اللحظة تكون لاقيمة لها بدون سراقب.

الصنمين في درعا يوجد فيها فصائل سورية معارضة او ماتعرف بفصائل “المصالحة” وهي ليست موالية لتركيا.

في جبل الزاوية التقدم مستمر للفصائل المقاتلة والجهادية والقوات التركية التي تشارك على الأرض إلى جانب الفصائل عدا عن الدعم بالطائرات المسيرة التي تقصف آليات وتعزيزات النظام .