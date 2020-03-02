بعد 4 أيام من الاستهداف الأخير.. طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة عسكرية في ريف القنيطرة

2 مارس,2020
أقل من دقيقة

سمع دوي انفجار جديد في بلدة حضر الواقعة بريف القنيطرة، ناجم عن استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة تابعة للمليشيات الموالية لقوات النظام في منطقة عين التينة غرب بلدة حضر، ما أدى لتدمير السيارة واحتراقها بشكل كامل، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت السيارة يستقلها أحد أثناء الاستهداف، وكان المرصد السوري رصد في الـ 27 من الشهر الفائت، استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر الواقعة بريف القنيطرة، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن الاستهداف جرى لسيارة شخص من “المقاومة السورية لتحرير الجولان” الأمر الذي أدى لمقتله، وكان المرصد السوري وثق في الـ 24 من الشهر الفائت، خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب العاصمة دمشق، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل هم: فلسطينيان اثنان من حركة الجهاد الإسلامي، و4 من القوات الموالية لإيران أحدهم من الجنسية السورية بينما لم تعرف هوية البقية حتى اللحظة، قتلوا جميعاً جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منتصف الليل، مواقعاً لحركة الجهاد الإسلامي والحرس الثوري الإيراني جنوب العاصمة دمشق على بعد كيلومترات قليلة من مطار دمشق الدولي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 مارس,2020

القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها في الريف الإدلبي

2 مارس,2020

القوات الروسية تسيّر مع نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)

2 مارس,2020

الفصائل المقاتلة والجهادية تستقدم تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور سراقب بالتزامن مع استمرار القصف الجوي المكثف والمعارك العنيفة في المنطقة

2 مارس,2020

الاشتباكات العنيفة تتجدد في مدينة الصنمين.. وهجمات مكثفة تستهدف مواقع وحواجز لقوات النظام في ريفي درعا الشرقي والغربي