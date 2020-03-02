54 قضوا أمس بينهم 20 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و34 شخص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

ارتفع إلى 6 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأحد إلى قافلة شهداء الثورة السورية

2 مارس,2020
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ففي محافظة درعا استشهد 3 مدنيين بينهم طفل جراء القصف والهجوم البري لقوات النظام على الصنمين شمال درعا.

كذلك عَثر الأهالي على 3 جثث مجهولي الهوية، في محيط بلدة المزيريب بريف درعا.

وقتل 3 على الأقل من عناصر “الفصائل المعارضة” جراء قذيفة دبابة استهدفت مواقعهم أثناء التصدي لقوات النظام في بلدة طفس بريف درعا

كما أطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحة رشاشة، على سيارة تابعة لـ”قسد”، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل عنصرين

وقُتل عنصرا في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، اليوم، بعد أن استهدفه مسلحين مجهولين أمام منزله في درعا البلد.

بينما قتل ما لا يقل عن 19 عنصرا من قوات النظام في قصف طائرات مسيرة تركية استهدفت مواقعهم في جبل الزاوية ومعسكر الحامدية بريف إدلب.

فيما قضى وقتل  23 من الفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم 11 من الجهاديين، قتلوا على محاور مدينة سراقب.

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