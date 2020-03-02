مدير “المرصد السوري”: منذ بدء استهداف قوات النظام من قبل “القوات التركية”(125) قتيل من قوات النظام من بينهم ما لا يقل عن 28 ضابط وطائرتين حربيتين جرى إسقاطهم من قبل “القوات التركية”

مدير “المرصد السوري”: منذ بدء استهداف قوات النظام من قبل “القوات التركية”(125) قتيل من قوات النظام من بينهم ما لا يقل عن 28 ضابط وطائرتين حربيتين جرى إسقاطهم من قبل “القوات التركية” و5 طائرات مروحية 2 جرى إسقاطهم من قبل القوات التركية و3 دمروا في مطار النيرب العسكري بالإضافة إلى(32) آلية عسكرية ثقيلة على الأقل جرى تدميرها من قبل “القوات التركية” هذه هي حصيلة العملية التركية إلى الآن في إدلب، في سراقب الاشتباكات عنيفة جدا الآن في الضواحي الغربية لمدينة سراقب في محاولة من قبل الفصائل المقاتلة والجهادية استعادة السيطرة بمساندة المدفعية التركية، اليوم قوات النظام تحاول التوسع غرب سراقب لتأمين السيطرة على كامل المدينة وكامل طريق دمشق – حلب الدولي، بعد وصول تعزيزات عسكرية إليها قوات النظام بدأت عمل مضاد في سهل الغاب وجبل الزاوية في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها، منذ 24 الشهر الفائت وحتى اللحظة ما لا يقل عن(35) بلدة وقرية ومدينة سيطرت عليها الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من “القوات التركية”.

شاهدنا ماجرى على الحدود التركية – اليونانية، ولكن الواقع أن المأساة على الحدود السورية – التركية الذين شردوا نتيجة العملية العسكرية والقصف من قبل قوات النظام والقوات الروسية، الذين فروا من إدلب يعيشيون أوضاع إنسانية مأساوية على الحدود السورية – التركية، هؤلاء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة كي يبقوا على قيد الحياة والعيش بكرامة.

هناك أعداد كبيرة من ميليشيا “حزب الله” اللبناني تشارك في عمليات سراقب، الميليشيات الموجودة في سراقب 70% منها من “حزب الله” والميليشيات الموالية لإيران كون أن قوات النظام غير قادرة لوحدها على التقدم في تلك المنطقة حتى في ظل الدعم الجوي الروسي