مقتل 3 مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة في اشتباكات مع القوات الكردية شمال مدينة حلب

2 مارس,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة شهدها محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وتسبب الاشتباكات بمقتل 3 عناصر في الفصائل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، وكان المرصد السوري رصد في 29 من الشهر الفائت، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف محيط بلدة تل رفعت ودير جمال وكفرنايا في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 فبراير/شباط، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في تل رفعت ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات كردية وقوات النظام والتي يتواجد فيها أيضا قاعدة روسية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

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