بإسناد مدفعي تركي.. الفصائل تشن هجوما عنيفا على محور ريف حلب الغربي.. وأكثر من 150 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تمهيدا عنيفا من المدفعية التركية على بلدات قبتان الجبل وعنجارة والشيخ عقيل وكفرحلب بريف حلب الغربي، فيما تدور اشتباكات عنيفة في تلك المحاور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية والجهادية من جهة أخرى، وسط قصف من الطائرات الحربية الروسية على خطوط الإمداد والبلدات القريبة.

وكانت قوات النظام افتتحت محورين في ريف إدلب وهما محور سراقب ومحور ريف إدلب الجنوبي وما يتصل به من سهل الغاب غربا.

وبذلك، تكون جبهة ريف حلب الغربي هي الثالثة ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

وعلم “المرصد السوري” أن الفصائل المشاركة هي هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية وفصائل “الجيش الوطني”.

على صعيد متصل، ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 62، تركزت في على محاور سراقب وريف إدلب الجنوبي.

كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 95.