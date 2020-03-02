القوات التركية تنتشر وتنشئ نقطة عسكرية في “باتبو” بريف إدلب قرب الحدود الإدارية مع حلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية في بلدة باتبو بريف إدلب بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، حيث دخلت آليات عسكرية مدرسة البلدة وانتشرت عشرات الآليات هناك.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 40، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي :(عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو.