المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستعيد سراقب.. مقترباً من فتح طريق “دمشق حلب”

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة سراقب في إدلب، وذلك بعد أيام من سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا عليها. وأشار المرصد في بيان إلى استمرار المعارك العنيفة على محاور عدة في ريف إدلب بين الفصائل التي تساندها المدفعية التركية من جهة، والجيش السوري المدعوم بغطاء جوي روسي من جهة ثانية. وذكر المرصد أنه بعد استعادة سراقب الواقعة على طريق دمشق- حلب الدولي، عملت وحدات تابعة للجيش السوري على تمشيط المدينة وسط محاولات من قبل الفصائل المدعومة من أنقرة لاستعادة زمام المبادرة. ولفت المرصد إلى أن الفصائل المسلحة وبإسناد من المدفعية التركية، تحاول التقدم في ريف إدلب الجنوبي، حيث تدور معارك واشتباكات عنيفة على مداخل بلدة كفرنبل.

المصدر: عين الوطن