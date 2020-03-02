المرصد السوري لحقوق الانسان:توتر واشتباكات في درعا.. والأهالي يحذرون نظام الأسد

شهد الأحد توترا عنيفا بين أهالي محافظة درعا، والأجهزة الأمنية، والفرقة الرابعة التابعة لها، بحسب ما ذكرت صحف سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عنصرا على الأقل في الفرقة الرابعة، قتل بعد أن “استهدفه مسلحون مجهولون أمام منزله في درعا البلد”.

وأوضح المرصد أن الأهالي عثروا على ثلاث جثث مجهولي الهوية، في محيط بلدة المزيريب بريف درعا.

واستهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزا عسكريا لـ”أمن الدولة” جنوب مدينة جاسم، بريف درعا الشمالي.

وبث “تجمع أحرار حوران” شريطا مصورا، يُظهر “شبّانا مسلحين يستولون على حاجز المخابرات الجوية (التابلين)، الواقع بين مدينتي داعل وطفس بريف درعا الغربي، ويأسرون عناصر قوات النظام على الحاجز.

وفي وقت لاحق، ذكر المرصد أن مدينة طفس بريف درعا، تشهد توترا أمنيا، حيث حاولت قوات النظام مدعومة بالدبابات اقتحام المدينة، اليوم، في حين تمكن مقاتلو الفصائل المعارضة السابقون من التصدي لتلك المحاولات.

وخرجت مظاهرات في كل من بصرى الشام وكحيل ودرعا البلد، حذر خلالها الأهالي نظام الأسد من خطوة اقتحامه الصنمين.

المصدر:عربي21