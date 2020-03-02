المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 19 جنديا من قوات النظام السوري في قصف تركي بريف إدلب

2 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، إن 19 جنديا من قوات النظام السوري قتلوا في قصف لطائرات مسيرة تركية في شمال غرب سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن “الجنود قتلوا عصرا في قصف طال رتلا عسكريا في منطقة جبل الزاوية ومعسكرا قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق في 29 فبراير الماضي، مقتل 26 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، جراء استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحلب.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 93 عنصر في أقل من 72 ساعة، بحسب المرصد السوري.

ووثق “المرصد السوري” مقتل 10 من “حزب الله اللبناني” في ريف إدلب، و4 آخرين من ميليشيات عاملة مع حزب الله أحدهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

كما استهدفت تجمعات قوات النظام بالقرب من طريق “m5” بالمدفعية من قبل قواتها البرية المنتشرة هناك.

 

المصدر:قناة المملكة

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