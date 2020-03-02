وزير الخارجية البريطاني يتوجه إلى تركيا لإبداء الدعم بشأن سوريا

2 مارس,2020
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يزور وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تركيا يوم الثلاثاء لإظهار الدعم لجهود أنقرة للتفاوض على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في سوريا وذلك حسبما قال مكتبه.

وبدأ راب أول زيارة رسمية للخليج يوم الاثنين.

وقال راب في بيان إن ” تركيا في مقدمة بعض من أصعب وأخطر التحديات التي نواجهها مع مواصلة النظام السوري والقوات الروسية تصعيد العنف على حدودها.

”كنا واضحين في تنديدنا بأفعال النظام السوري في إدلب وسنواصل إبداء القلق بشأن انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي“.

 

المصدر:رويترز

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