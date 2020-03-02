وزير الدفاع الأمريكي: لن نقدم دعما جويا لتركيا في إدلب

2 مارس,2020
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده لن تقدم دعما جويا لتركيا في عمليتها العسكرية بمحافظة إدلب السورية.

وقال إسبر للصحفيين اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستسعى إلى زيادة مساعداتها الإنسانية إلى تركيا في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب الأسبوع الماضي.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات الأمريكية ستشمل الدعم الجوي، أجاب إسبر: “لا”.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أنه بحث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الوضع في سوريا، وأن الناتو أكد استعداده “لأي طارئ قد يحدث”.

المصدر:RT

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