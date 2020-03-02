قوات النظام وروسيا تفرضان تسوية جديدة في “الصنمين”..  وتهجر 26 من رافضيها إلى الشمال السوري

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بِأن 26 شخصا من مدينة الصنمين ورافضي التسوية الجديدة مع قوات النظام بوساطة روسية، سوف يتم تهجيرهم إلى شمال غرب سوريا، في صباح الغد، كما أنه سيتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.

يذكر أن مدينة الصنمين لم تدخل في المصالحات وتسوية الأوضاع للمقاتلين في الفصائل المعارضة من قبل، لأن قوات النظام سيطرت عليها قبل أن تتم صفقة المصالحات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، عودة الهدوء الحذر إلى مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، وذلك عقب 24 ساعة دامية شهدتها المدينة، ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن اتفاقا جرى بين قوات النظام والمقاتلين السابقين لدى الفصائل برعاية روسية، وينص الاتفاق على إجراء “تسوية” جديدة للراغبين في البقاء وخروج الرافضين للشمال السوري، يذكر أن 7 مقاتلين قضوا أمس جراء قصف واشتباكات مع قوات النظام بمدينة الصنمين

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، تجدد الاشتباكات في مدينة الصنمين شمال درعا، بين قوات النظام ومسلحين موالين لها من جانب، ومقاتلين سابقين لدى الفصائل من جانب آخر، تتزامن مع قصف مدفعي للأول في محاولة لاقتحام المنطقة.