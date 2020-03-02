القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان بالمدفعية مناطق في ريفي تل تمر وتل أبيض

2 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف قرية صليبي غرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة.
على صعيد متصل، قصفت الفصائل الموالية لتركيا بقذائف الهاون محيط قرية أم الكيف شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 فبراير/شباط الفائت، قصفا مدفعيا من القاعدة التركية في قرية الداودية التابعة لبلدة أبو راسين، يستهدف قريتي أم الكيف ودردارا ومناطق في ريف تل تمر.
كما رصد “المرصد السوري” تعزيزات عسكرية للقوات التركية في كل من الداودية والمنطقة الواقعة ما بين قريتي باب الخير وأم عشبة.
ورصد “المرصد السوري” في 27 فبراير/شباط الفائت، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية وفصائل الموالية لها، استهدف قرية أم الكيف التابعة لريف بلدة تل تمر الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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