طائرات “الضامن” الروسي ترتكب مجزرة في بلدة الفوعة.. وقوات النظام تقصف النقطة التركية في مطار تفتناز وتتقدم في ريف إدلب 

استشهد 9 مواطنين وأصيب 6 آخرين جراء غارات الطائرات الحربية الروسية على بلدة الفوعة، كما استشهد مواطنين اثنين بقصف جوي روسي على مخيم للنازحين في محيط قرية عدوان بسهل الروج غرب مدينة إدلب. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء المدنيين خلال اليوم إلى 11.

على صعيد آخر، قصفت قوات النظام بالمدفعية النقطة التركية في مطار تفتناز العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدم قوات النظام والسيطرة على قرية فليفل والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي بإسناد من الطائرات الحربية الروسية عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل ومجموعات جهادية.

كما تواصل الطائرات المسيرة التركية استهدافها لمواقع ونقاط قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف إدلب الشرقي، حيث استهدفت آليات لقوات النظام في محيط سراقب، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

على صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات جارية على محاور قريتي جوباس والترنبة في محيط مدينة سراقب من الجهة الجنوبية الغربية.

وارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 76، تركزت في على محاور سراقب وريف إدلب الجنوبي. كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 117.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تمهيدا عنيفا من المدفعية التركية على بلدات قبتان الجبل وعنجارة والشيخ عقيل وكفرحلب بريف حلب الغربي، فيما توقف القصف بعد ساعات قليلة لأسباب مجهولة.

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات بريفي إدلب وحماة خلال اليوم الاثنين، حيث قضى وقتل 21 مقاتل بينهم 13 من الجهاديين، كما قتل 11 عنصرا من قوات النظام والمليشيات الموالية لها.