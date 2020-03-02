بعد سيطرتها على مدينة سراقب.. قوات النظام تمهد بالمدفعية على القرى المحيطة.. ونحو 200 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

لا تزال قوات النظام تكثف قصفها المدفعي على القرى المحيطة في مدينة سراقب، حيث رصد المرصد السوري، مساء اليوم، تمهيدا عنيفا على بلدة آفس وقرى جوباس والترنبة، وذلك بعد سيطرة قوات النظام على كامل مدينة سراقب صباح اليوم، حيث انسحبت الفصائل بعد تقدم قوات النظام في محيطها الشمالي والجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدم قوات النظام والسيطرة على قرية فليفل والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي بإسناد من الطائرات الحربية الروسية عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل ومجموعات جهادية.

وارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 82، تركزت في على محاور سراقب وريف إدلب الجنوبي. كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 117.

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات بريفي إدلب وحماة خلال اليوم الاثنين، حيث قضى وقتل 21 مقاتل بينهم 13 من الجهاديين، كما قتل 11 عنصرا من قوات النظام والمليشيات الموالية لها.

كما وثق المرصد السوري استشهاد 9 مواطنين جراء غارات الطائرات الحربية الروسية على بلدة الفوعة، كما استشهد مواطنين اثنين بقصف جوي روسي على مخيم للنازحين في محيط قرية عدوان بسهل الروج غرب مدينة إدلب. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء المدنيين خلال اليوم إلى 11.