خلال 24 ساعة من القصف الروسي والتركي والمعارك شرق إدلب.. 115 قتيلاً من الفصائل والجهاديين وقوات النظام.. والأخيرة تستعيد سراقب وقرى جنوبها وغربها

3 مارس,2020
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epa07791043 Syrian soldiers are seen near a tank in Khan Sheikhoun town in northwest Syria, 24 August 2019. Journalists were taken in a government-organized tour to the rebels-held town that was recently liberated by the Syrian army. EPA/STR

تمكنت قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية وبإسناد جوي من قبل الطائرات الروسية، من استعادة السيطرة على اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل وتأمين حزام أمان للطريق وذلك عقب استعادتها لمدينة سراقب وقرى جوباس وكفربطيخ والترنبة وداديخ وشابور، عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل ومجموعات جهادية مدعمة بالمدفعية والطائرات المسيرة التركية خلال الـ 24 ساعة الفائتة، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تراجع ملحوظ للاستهدافات الجوية من قبل الطائرات المسيرة التركية، بينما تحاول قوات النظام الآن استعادة السيطرة على قرية آفس بريف سراقب وسط تقدمها في المنطقة بإسناد ناري مكثف.

المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق خسائر بشرية فادحة خلال عملية استعادة قوات النظام على مدينة سراقب والمناطق أنفة الذكر خلال الـ 24 ساعة الفائتة، حيث قضى وقتل 75 مقاتل بينهم 49 من المجموعات الجهادية جراء القصف المكثف جواً وبراً بالإضافة للمعارك العنيفة، في حين قتل 40 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها غالبيتهم بالاستهدافات التركية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بين الطرفين بعضهم في حالات خطرة.

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