لليوم الثاني على التوالي.. مقتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة في اشتباكات مع القوات الكردية بريف حلب الشمالي

3 مارس,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات شهدتها محاور في محيط بلدة مارع بريف حلب الشمالي فجر اليوم الثلاثاء، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، في هجوم شنه الأول على مواقع الأخير ترافقت مع استهدافات متبادلة، ووثق المرصد السوري مقتل 3 عناصر من الفصائل جراء الاشتباكات.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف محاور الجنوبية الغربية لمدينة إعزاز وقرية المالكية ضمن مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب، بالإضافة لاشتباكات عنيفة شهدها محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ما أدى لمقتل 3 عناصر في الفصائل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

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