بعد رفضهم لـ “التسوية الجديدة” في درعا.. وصول قافلة تحمل مقاتلين سابقين لدى الفصائل إلى الشمال السوري

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول قافلة المقاتلين المهجرين من درعا إلى آخر حواجز قوات النظام في محيط منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بانتظار عبورهم إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها أو التوجه إلى محافظة إدلب، إذ كانت قافلة تضم 21 مقاتل من أبناء مدينة الصنمين شمال درعا ممن رفضوا “التسوية الجديدة” مع قوات النظام، خرجت مساء أمس من درعا وانطلقت نحو الشمال السوري بموجب اتفاق برعاية روسية لتهجير المقاتلين الرافضين للتسوية الجديد، بينما سيتم إجراء “تسوية” خلال اليوم للذين فضلوا البقاء، يذكر أن مدينة الصنمين لم تدخل في المصالحات وتسوية الأوضاع للمقاتلين في الفصائل المعارضة من قبل، لأن قوات النظام سيطرت عليها قبل أن تتم صفقة المصالحات.

فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس الاثنين، عودة الهدوء الحذر إلى مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، وذلك عقب 24 ساعة دامية شهدتها المدينة، ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن اتفاقا جرى بين قوات النظام والمقاتلين السابقين لدى الفصائل برعاية روسية، وينص الاتفاق على إجراء “تسوية” جديدة للراغبين في البقاء وخروج الرافضين للشمال السوري، يذكر أن 7 مقاتلين قضوا أمس جراء قصف واشتباكات مع قوات النظام بمدينة الصنمين.