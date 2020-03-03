مدير “المرصد السوري”: هناك قضية المتاجرة بملف اللاجئين على الحدود التركية – اليونانية، “أردوغان” يوحي أن المتواجدين على الحدود اليونانية – التركية هم من اللاجئين المشردين من إدلب، لكن الواقع هو أنه لايوجد فيهم من المشردين نتيجة العملية العسكرية من الروس والنظام في إدلب

مدير “المرصد السوري”: هناك قضية المتاجرة بملف اللاجئين على الحدود التركية – اليونانية، “أردوغان” يوحي أن المتواجدين على الحدود اليونانية – التركية هم من اللاجئين المشردين من إدلب، لكن الواقع هو أنه لايوجد فيهم من المشردين نتيجة العملية العسكرية من الروس والنظام في إدلب، “حرس الحدود التركي” يمنع منعاً باتاً السوريين من الدخول إلى الأراضي التركية ويقوم باستهداف كل من يحاول دخول تركيا عبر الحدود، هناك متاجرة من أردوغان بملف اللاجئين السوريين، لولا الرفض الروسي لاحتلال “عين العرب” كوباني من قبل القوات التركية لما تحرك أردوعان في إدلب، الدول الأوربية مستائة من التصرف التركي وهي تعلم أنه ورقة ضغط من أجل المتاجرة، والاتحار الأوربي يعلم أن المتواجدين على الحدود التركية – اليونانية هم ليسوا الذين شردوا من إدلب وأن المشردين متواجدين على الحدود التركية – السورية والقوات التركية تمنعهم من الدخول.