أكثر من 25 شخص قتلوا وأصيبوا في انفجارات عنيفة ضربت مدينة إدلب.. والمعارك تتواصل شمال سراقب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عنيفة تضرب مدينة إدلب صباح اليوم الثلاثاء، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة فيما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن استهدافات جوية روسية أو قصف بصواريخ كبيرة بعيدة المدى، وتسببت الانفجارات تلك بسقوط خسائر بشرية، حيث قضى واستشهد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب 20 آخرين بجراح. على صعيد متصل تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محور آفس شمال غرب سراقب بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام التي تهاجم القرية برفقة مسلحين موالين لها من طرف آخر.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية وبإسناد جوي من قبل الطائرات الروسية، تمكنت من استعادة السيطرة على اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل وتأمين حزام أمان للطريق وذلك عقب استعادتها لمدينة سراقب وقرى جوباس وكفربطيخ والترنبة وداديخ وشابور، عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل ومجموعات جهادية مدعمة بالمدفعية والطائرات المسيرة التركية خلال الـ 24 ساعة الفائتة، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تراجع ملحوظ للاستهدافات الجوية من قبل الطائرات المسيرة التركية.