مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية جراء هجوم مسلح استهدف حاجزاً لهم شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري” أن مسلحين مجهولين أقدموا على مهاجمة أحد الحواجز الأمنية التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في قرية ابريهه شرق دير الزور، مما أدى لمقتل عنصرين من “قوات سوريا الديمقراطية” وفرار المسلحين عقب الحادثة. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 452 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 145 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 302 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.