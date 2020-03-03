مدير "المرصد السوري": مايجري هو تحضيرات لإتفاقية روسية – تركية مشتركة، روسيا التي هجرت مئات الآلاف من المدنيين ولم تهتم بالمجتمع الدولي

مدير "المرصد السوري": مايجري هو تحضيرات لإتفاقية روسية – تركية مشتركة، روسيا التي هجرت مئات الآلاف من المدنيين ولم تهتم بالمجتمع الدولي من أجل السيطرة على طريق دمشق – حلب الدولي لن تسمح بأن تسيطر عليه الفصائل المقاتلة والجهادية وماجرى في سراقب يؤكد ماقلته بشكل كامل عندما زُج بـ"حزب الله" اللبناني و زُج بأعداد كبيرة من قوات النظام وطائرات روسية وسيطرة "الشرطة العسكرية الروسية" على سراقب يؤكد بأن روسيا لن تسمح بأن يعود طريق دمشق – حلب الدولي لخارج سيطرة النظام لأنه يعتبر عصب الاقتصاد لروسيا، المرحلة الثانية بحسب المعطيات التي كانت لدينا سابقا هو طريق حلب – اللاذقية سيكون تحت السيطرة التركية والشرطة العسكرية الروسية، كان هناك خسائر بشرية فادحة في صفوف قوات النظام والفصائل المقاتلة والجهادية في سراقب واستعادة النظام السيطرة على عدة مناطق في محيط سراقب، هناك قرية واحدة وهي "آفس" فاصلة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد معركة النيرب، تم اسقاط طائرة حربية لقوات النظام من نوع "رشاش" أحد الطياريين قُتل والآخر وصل إلى مناطق سيطرة النظام، الاستهداف كان من طائرة حربية تركية من داخل لواء إسكندرون

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, March 3, 2020