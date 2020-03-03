مدير “المرصد السوري”: مايجري هو تحضيرات لإتفاقية روسية – تركية مشتركة، روسيا التي هجرت مئات الآلاف من المدنيين ولم تهتم بالمجتمع الدولي

3 مارس,2020
أقل من دقيقة

مدير “المرصد السوري”: مايجري هو تحضيرات لإتفاقية روسية – تركية مشتركة، روسيا التي هجرت مئات الآلاف من المدنيين ولم تهتم بالمجتمع الدولي من أجل السيطرة على طريق دمشق – حلب الدولي لن تسمح بأن تسيطر عليه الفصائل المقاتلة والجهادية وماجرى في سراقب يؤكد ماقلته بشكل كامل عندما زُج بـ”حزب الله” اللبناني و زُج بأعداد كبيرة من قوات النظام وطائرات روسية وسيطرة “الشرطة العسكرية الروسية” على سراقب يؤكد بأن روسيا لن تسمح بأن يعود طريق دمشق – حلب الدولي لخارج سيطرة النظام لأنه يعتبر عصب الاقتصاد لروسيا، المرحلة الثانية بحسب المعطيات التي كانت لدينا سابقا هو طريق حلب – اللاذقية سيكون تحت السيطرة التركية والشرطة العسكرية الروسية، كان هناك خسائر بشرية فادحة في صفوف قوات النظام والفصائل المقاتلة والجهادية في سراقب واستعادة النظام السيطرة على عدة مناطق في محيط سراقب، هناك قرية واحدة وهي “آفس” فاصلة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد معركة النيرب، تم اسقاط طائرة حربية لقوات النظام من نوع “رشاش” أحد الطياريين قُتل والآخر وصل إلى مناطق سيطرة النظام، الاستهداف كان من طائرة حربية تركية من داخل لواء إسكندرون

 

 

مدير "المرصد السوري": مايجري هو تحضيرات لإتفاقية روسية – تركية مشتركة، روسيا التي هجرت مئات الآلاف من المدنيين ولم تهتم بالمجتمع الدولي

مدير "المرصد السوري": مايجري هو تحضيرات لإتفاقية روسية – تركية مشتركة، روسيا التي هجرت مئات الآلاف من المدنيين ولم تهتم بالمجتمع الدولي من أجل السيطرة على طريق دمشق – حلب الدولي لن تسمح بأن تسيطر عليه الفصائل المقاتلة والجهادية وماجرى في سراقب يؤكد ماقلته بشكل كامل عندما زُج بـ"حزب الله" اللبناني و زُج بأعداد كبيرة من قوات النظام وطائرات روسية وسيطرة "الشرطة العسكرية الروسية" على سراقب يؤكد بأن روسيا لن تسمح بأن يعود طريق دمشق – حلب الدولي لخارج سيطرة النظام لأنه يعتبر عصب الاقتصاد لروسيا، المرحلة الثانية بحسب المعطيات التي كانت لدينا سابقا هو طريق حلب – اللاذقية سيكون تحت السيطرة التركية والشرطة العسكرية الروسية، كان هناك خسائر بشرية فادحة في صفوف قوات النظام والفصائل المقاتلة والجهادية في سراقب واستعادة النظام السيطرة على عدة مناطق في محيط سراقب، هناك قرية واحدة وهي "آفس" فاصلة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد معركة النيرب، تم اسقاط طائرة حربية لقوات النظام من نوع "رشاش" أحد الطياريين قُتل والآخر وصل إلى مناطق سيطرة النظام، الاستهداف كان من طائرة حربية تركية من داخل لواء إسكندرون

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, March 3, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

3 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: بالنسبة للمتواجدين على الحدود التركية – اليونانية ليسوا من المهجرين من إدلب لأن في الأساس الحدود – السورية – التركية مغلقة أمام المهجرين

3 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: هناك قضية المتاجرة بملف اللاجئين على الحدود التركية – اليونانية، “أردوغان” يوحي أن المتواجدين على الحدود اليونانية – التركية هم من اللاجئين المشردين من إدلب، لكن الواقع هو أنه لايوجد فيهم من المشردين نتيجة العملية العسكرية من الروس والنظام في إدلب

2 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: منذ بدء استهداف قوات النظام من قبل “القوات التركية”(125) قتيل من قوات النظام من بينهم ما لا يقل عن 28 ضابط وطائرتين حربيتين جرى إسقاطهم من قبل “القوات التركية”

2 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: بالتعاون ما بين “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لها وبدعم من طائرات الحربية الروسية سيطرت قوات النظام على مدينة سراقب