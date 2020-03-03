قتلى وجرحى من القوات التركية جراء قصف صاروخي طال مواقعهم شرق مدينة إدلب

3 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا صاروخيا مكثفا نفذته قوات النظام على مواقع تابعة للقوات التركية في محيط ترنبة غرب سراقب والمسطومة، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى أتراك، حيث عمدت مروحية تركية إلى نقلهم لداخل الأراضي التركية، على صعيد متصل تشن طائرات حربية روسية غارات مكثفة على النيرب وسرمين وآفس وأماكن أخرى شرق سراقب، في حين تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محور آفس شمال غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية مدعمة بالمدفعية التركية من جهة أخرى، حيث تحاول قوات النظام استعادة السيطرة على القرية بغطاء جوي من قبل الطائرات الروسية.

وكان المرصد السوري نشر بعد ظهر اليوم، أنه يتواصل القصف التركي المكثف على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة سراقب وقرى بريفها، كما استهدفت طائرات مسيرة تركية رتل عسكري لقوات النظام في منطقة معرة النعمان، وسط معلومات أولية عن قتلى وجرحى جدد، يذكر أن الضربات التركية الجوية والبرية تسببت بمقتل 119 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من الجنسية السورية، بالإضافة لمقتل 20 من القوات الحليفة للنظام السوري من جنسيات أجنبية بينهم 10 من حزب الله و4 من الإيرانيين، ممن قتلوا جميعاً خلال الفترة الممتدة منذ الـ 27 من شهر شباط/فبراير الفائت وحتى الآن.

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