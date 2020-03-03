مدير “المرصد السوري”: تركيا اعترفت بمقتل جندي واحد وإصابة 9 آخرين من قواتها ولكن المؤكد لـ”المرصد السوري” مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين من القوات التركية جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف تجمعات القوات التركية غرب سراقب وفي معسكر المسطومة بالقرب من مدينة إدلب. كان هناك قصفا من طائرات مسيرة تركية استهدفت قوات النظام في ريف حماة الغربي وفي محيط معرة النعمان وسراقب. منذ 27 فبراير وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 119 عنصرا من قوات النظام بالإضافة لمقتل 20 بينهم 10 من “حزب الله” اللبناني وآخرين من جنسيات إيرانية وعراقية في محيط سراقب.

المؤكد لدينا 3 طائرات حربية للنظام جرى إسقاطها من مقاتلات تركية حلقت في أجواء لواء إسكندرون

مدير "المرصد السوري": تركيا اعترفت بمقتل جندي واحد وإصابة 9 آخرين من قواتها مدير "المرصد السوري": تركيا اعترفت بمقتل جندي واحد وإصابة 9 آخرين من قواتها ولكن المؤكد لـ"المرصد السوري" مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين من القوات التركية جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف تجمعات القوات التركية غرب سراقب وفي معسكر المسطومة بالقرب من مدينة إدلب. كان هناك قصفا من طائرات مسيرة تركية استهدفت قوات النظام في ريف حماة الغربي وفي محيط معرة النعمان وسراقب. منذ 27 فبراير وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 119 عنصرا من قوات النظام بالإضافة لمقتل 20 بينهم 10 من "حزب الله" اللبناني وآخرين من جنسيات إيرانية وعراقية في محيط سراقب.المؤكد لدينا 3 طائرات حربية للنظام جرى إسقاطها من مقاتلات تركية حلقت في أجواء لواء إسكندرون Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, March 3, 2020