تزامنا مع قصف قوات النظام البرية مدن وبلدات ريف إدلب.. القوات التركية تستهدف تمركزاتها في ريف حلب.. ونحو 120 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، استمرار القصف التركي بالمدفعية ومن طائرات مسيرة على ريف إدلب ومحيط سراقب، فيما قصفت بصواريخ من داخل الأراضي التركية مواقع قوات النظام في ريف حلب الغربي.

في سياق ذلك، قصفت قوات النظام بصواريخ شديدة الانفجار بلدة بنش وسرمين والنيرب بريف إدلب. كما قصفت بعشرات الصواريخ مدينة جسر الشغور ومحيطها.

على صعيد متصل، تواصل الطائرات الحربية الروسية قصفها على ريف سراقب الغربي ومناطق في ريف إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات من الطائرات الروسية إلى 81، استهدفت خلالها سرمين وبنش وآفس ومناطق أخرى في ريف إدلب، وبلدة تقاد ومحيطها بريف حلب. وارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 27، فيما تغيب عن الأجواء منذ اسقاط المقاتلات التركية طائرة حربية تابعة للنظام صباح اليوم.

كان المرصد السوري وثق مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين، اليوم، جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف تجمعاتهم في الترنبة ومعسكر المسطومة بريف إدلب.