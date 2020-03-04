القوات التركية تواصل قصفها الجوي والبري على مواقع قوات النظام.. والأخيرة تواصل محاولاتها للتقدم شمال غرب سراقب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدرس متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف جوي سابق على مدينة إدلب، وبذلك يرتفع إلى أكثر من 10 تعداد الطلاب والكادر التعليمي الذين استشهدوا بالقصف على أحد مدارس إدلب قبل أيام، وفي سياق متصل استمر القصف من قبل الطائرات المسيرة والمدفعية التركية على مواقع قوات النظام في سراقب وريفها شرق مدينة إدلب، وسط قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على كل من سرمين وقميناس والنيرب وآفس والمسطومة وبنش، في حين نفذت طائرات حربية روسية غارات بعد منتصف الليل وصباح اليوم على محاور بريف مدينة سراقب وسرمين، كما تستمر الاشتباكات على محور آفس بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولات مستمرة من قبل الأخير للسيطرة على القرية بإسناد جوي وبري.

وكانت طائرات روسية شنت يوم أمس أكثر من 81 غارة جوية، استهدفت خلالها سرمين وبنش وآفس ومناطق أخرى في ريف إدلب، وبلدة تقاد ومحيطها بريف حلب. كما كانت طائرات النظام الحربية نفذت يوم أمس الثلاثاء ما لا يقل عن 27 غارة.

وكان المرصد السوري وثق أمس مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين، جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف تجمعاتهم في الترنبة ومعسكر المسطومة بريف إدلب.