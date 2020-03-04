مليون ونصف نازح خلال 3 أشهر.. كارثة إنسانية تلاحق المدنيين السوريين.. وأطراف الصراع تستغل أوضاعهم.. ومجتمع دولي “صامت” يرضخ للتهديدات على حساب حياة مئات الآلاف

المرصد السوري لحقوق الإنسان

مارس/آذار 2020

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا هائلا في أعداد النازحين بفعل العمليات العسكرية التي ينفذها النظام السوري وداعميه من الروس وغيرهم من الأطراف الداعمة لـ”النظام”، حتى باتت الأزمة الإنسانية أشبه بكارثة لا نهاية لها تلوح في الأفق، بعد تخطت أعداد النازحين حاجز المليون ونصف خلال 3 أشهر، ممن اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم وترك أعمالهم هربا من جحيم الحرب، في وقت كان فيه بعض هؤلاء نازحين بالأساس من مناطق أخرى وأجبرتهم العمليات العسكرية الأخيرة على النزوح مرة أخرى. منذ بدء الهجوم البري على إدلب في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني، ارتفع عدد النازحين في حلب وإدلب منذ منتصف يناير/كانون الثاني إلى أكثر من مليون و150 ألف مدني. ومع استمرار العمليات العسكرية، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول إلى أكثر من مليون ونصف ألف نازح من إدلب وحلب.

على مدار الأشهر القليلة الماضية، جاءت سيطرة قوات النظام بدعم روسي كامل على أكثر من 300 مدينة وبلدة وقرية ضمن ما يعرف بمنطقة “بوتين-أردوغان” في أقل من عام، على حساب دماء السوريين وتهجيرهم وتدمير ممتلكاته، إذ باتت تلك المناطق خاوية على عروشها ولم يتبق فيها إلا قلة قليلة من الموالين لنظام بشار الأسد الذين عادوا إليها بعد سيطرة قوات النظام، في حين أن أهالي تلك المناطق يفترشون العراء والخيام البدائية ومناطق لا تصلح للسكن على الحدود السورية مع لواء إسكندرون ومناطق سيطرة الأتراك والفصائل في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، مثل إعزاز والباب وجرابلس ومنطقة عفرين.

ومع تفاقم أزمة النزوح، فإن الوضع الإنساني لهؤلاء النازحين لا يقل كارثية بعد أن باتت بقع جغرافية صغيرة تفيض بالنازحين والأطفال والنساء، ناهيك عن الافتقار لأدنى مقومات الحياة، حيث يعيشون في خيام بدائية ويعانون ويلات الطقس السيئ في المنطقة دون أي إجراءات من جانب المجتمع الدولي لإنقاذ هؤلاء من الاتفاقات التي تجري على حساب أرواحهم بين روسيا وتركيا، حتى بات مصير ملايين السوريين مجهولا بين نازحين يستغلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآخرين وقعوا بين مطرقة المعارك وسندان التضييق التركي على الحدود السورية-التركية، إذ بات عددا كبيرا من النازحين يعيشون في العراء نتيجة تهجيرهم بفعل العمليات العسكرية ضمن مناطق ريف إدلب الشمالي عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون، وفي مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل الموالية لها، في ظل العجز التام من قبل المنظمات الإنسانية عن احتواء ومساعدة الأعداد الهائلة من النازحين، بينما كان كل ما طالبوا به خلال السنوات الماضية هو الحرية وإرساء الديمقراطية وتحقيق أسس الحياة الكريمة.

مصادر موثوقة أكدت أن “الجميع الآن ينشغل فقط بالبحث عن مكان يأوون إليه هربا من البرد القارس وعمليات النظام، ولم يعد أحد يفكر أبدا في ارتفاع أسعار الدولار أو غيرها من الأمور التي كانت تشغلهم في السابق. في واقع الأمر، بفعل الاتفاقات الروسية التركية وعمليات النظام عسكريا، أصبح مئات الآلاف من السوريين في انتظار مصير مجهول داخل بقعة جغرافية صغيرة”.

الأوضاع الإنسانية التي يعيشها هؤلاء النازحين أشبه بجحيم في حد ذاتها، فقد كان فصل الشتاء الأخير ضيفا ثقيلا على مئات الآلاف من النازحين في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ما أدى إلى انتشار مئات المخيمات العشوائية، في حين عملت مجموعات تطوعية على إنشاء منازل مؤقتة لتصبح مقصدا للعائلات النازحة لتغني عن الخيام، كما تعد فرصة عمل للكثيرين. كذلك، تلجأ نسبة كبيرة من النازحين ميسوري الحال لشراء الأراضي الزراعية وبناء منازل عليها أو شراء منازل جاهزة للسكن في عدة بلدات في الشمال السوري. وتعتبر بلدة “دير حسان” من بين أكثر البلدات التي يتوافد إليها النازحون الراغبون في شراء وامتلاك منازل. ومع ازدياد الطلب بشكل كبير في هذه البلدة على شراء المنازل والأراضي، ارتفعت بشكل كبير أسعار الأراضي الصالحة للبناء والسكن، كما ارتفعت أسعار المنازل لدرجة كبيرة، وباتت الأسعار فوق قدرة وطاقة نسبة كبيرة من العائلات النازحة.

وقد بات تجار الأزمات والحروب جزءًا لا يتجزأ من معاناة السوريين اليومية، فبدلا من محاولة تخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي تعصف بالنازحين، عكف هؤلاء التجار على استغلال تلك الأزمة من خلال رفع أسعار الأراضي والمنازل في بلدة “دير حسان” بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من العام الفائت، لعدة أسباب منها الكثافة السكانية الحاصلة في البلدة واستغلال الكثير من أصحاب العقارات من منازل وأراضِ للحالة التي يمر بها النازحون لرفع الأسعار بشكل كبير. كما طفت على السطح ظاهرة المتاجرة بهذه الأراضي والمنازل من قبل الكثير من تجار الأزمات وضعاف النفوس، إذ يقومون بشراء مساحات واسعة من الأراضي والمنازل أيضاً، ثم عرضها للبيع على العائلات النازحة، والتي ترغب بشرائها بسعر مرتفع جداً قد يصل لضعف السعر الحقيقي.

وتشهد بلدة “دير حسان” حركة عمرانية بسبب نزوح الآلاف إليها لقربها من الحدود مع تركيا. وأكدت مصادر “المرصد السوري”، أنه يوجد مناطق داخل بلدة “دير حسان”، وهي القريبة من الأسواق التجارية والكثافة السكانية، حيث وصل سعر متر الأرض فيها لما يتراوح بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، أما الأراضي الزراعية التي تحيط بالبلدة وعلى أطرافها، فيتراوح سعر المتر الواحد للأرض ما بين 5 إلى 10 آلاف ليرة سورية. أما عن أسعار المنازل، فقد وصل سعر المنزل المؤلف من غرفتين فقط لسعر يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 دولار أمريكي، وهو عبارة عن منزل مبني بشكل بدائي دون سقف وغير مكتمل البناء. وقد يكون سعر المنزل ضعف هذا الرقم داخل البلدة، هذا الارتفاع غير المقبول بالنسبة للكثير من العائلات النازحة، ما جعل الكثير منها يلجأ للاستقرار في خيام على أطراف البلدة ضمن ظروف معيشية قاسية. في الوقت ذاته، أصبح النازح أمام خيارات صعبة، فإما شراء منزل بسعر مرتفع أو شراء قطعة أرض والبناء عليها، بينما الخيار الأصعب الذي عاناه الكثيرون هو التشرد في العراء والخيام المهترئة وفي ظل الشتاء البارد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون باتت هي الأخرى من ضمن العوامل التي تحصد أرواح السوريين، حيث لقي أب وأم وطفليهما مصرعهم اختناقا داخل خيمتهم في مخيم “ضياء 3” بالقرب من بلدة “كلي” بريف إدلب، بسبب سوء وسيلة التدفئة المستخدمة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن “عائلة محمد حمادة وزوجته أمون السليم وطفليه (هدى وحور)، وجميعهم من النازحين من بلدة (كفرروما) بريف إدلب الجنوبي، قضوا اختناقا بعد إشعال الفحم الحجري داخل مدفأة قديمة في خيمتهم التي استلموها وذلك بسبب عجزهم عن شراء مدفأة”. وقالت مصادر موثوقة: “المدفأة كانت خارج الخيمة أثناء الليل، ولكن بسبب البرد القارس أدخلوها، فاختنق أفراد العائلة الأربعة داخل الخيمة التي افتقرت لأي مخرج أو منفس للدخان. وعثر جيران العائلة على أفرادها بعد اختناقهم. وتبين بعد نقلهم إلى النقاط الطبية القريبة أن سبب الوفاة هو الغاز المنبعث من المدفأة”. وفي الوقت ذاته، توفيت طفلة في مشفى عفرين نتيجة الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون، حيث قالت مصادر لـ”المرصد السوري”: “والد الطفلة أحضرها لمشفى عفرين اعتقادا منه أنها تعاني من مرض بسيط، حيث خرج سيرا على الأقدام من خيمته الساعة 5 صباحاً وحملها ساعتين في البرد القارس بالطريق، وحين وصل إلى المشفى كانت ابنته قد توفت متجمدة من البرد، نظرا إلى أن والدها لا يمتلك أي وسيلة نقل”. ويشهد طريق “سرمدا” من ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي ازدحاماً شديداً بسبب تدفق النازحين، في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة وانخفاض درجات الحرارة إلى نحو الصفر.

ولا يعاني النازحون من ويلات القتال والطقس السيئ فحسب، بل إن المنظمات التي يفترض أن تعمل على مساعدتهم لا تخدم إلا مصالحها الشخصية، حيث تعمل “حكومة الإنقاذ” الموالية لهيئة تحرير الشام التي يتزعمها أبومحمد الجولاني، على فرض ضرائب وإتاوات على المنظمات الإنسانية في إدلب، بحكم أنها المسيطر وصاحبة النفوذ وفي ظل حاجة إدارات المنظمات لاستمراريتها، لتضع الجميع بين مطرقة الجماعات وفرض السلطة والفساد في المجالس المحلية وسندان أهدافها الإنسانية لمواجهة مأساة ما يقارب 4 ملايين مواطن يعيشون أوضاعا مزرية للغاية. وتعمل عشرات المنظمات، إن لم يكن المئات، في مناطق نفوذ “تحرير الشام” ومنها العالمية والناشئة والوسيطة، حيث تنخرط في شتى المجالات الصحية والإغاثية والتعليمية ولكنها لا تسد سوى احتياج 10% من المواطنين، بسبب انتشار المحسوبية والفساد بشكل جنوني، ابتداءً من المجالس المحلية التي عينتها “حكومة الإنقاذ” وليس انتهاء بـ”الحكومة” والوزراء أنفسهم والأمراء العسكريين من قادة التنظيم.

مصادر موثوقة أكدت أن المنظمة لم تحقق هدفها في دعم الثروة الحيوانية، لأنها اعتمدت على وثائق مزورة. وتعمل المجالس المحلية على وضع أسماء مزورة في بياناتها، ليستفيد أعضاء المجالس والعاملين مع حكومة الإنقاذ، كما أن معظم المستفيدين من هذا الدعم من الموالين لـ“تحرير الشام” والتنظيمات الجهادية والموالين للنظام. أما مؤسسات “الحكومة” التي تتجه لعقد الصفقات الضخمة مع المنظمات، فتضعها “حكومة الإنقاذ” والأمراء أمام خيارين، فإما القبول الذي يضمن استمرار عمل المنظمة مقابل أن تخسر جزء كبير من مخصصات المواطنين، أو الرفض وبالتالي حرمان المواطنين من حقهم كاملا في الدعم المقدم لهم.

ومع اتساع رقعة النزوح وتفاقم الكارثة الإنسانية للمدنيين السوريين، فإن رد فعل المجتمع الدولي لا يرقى إلى مستوى الحدث، كما أن “الضامن” التركي يكتفي بالظهور الإعلامي فقط وبث التصريحات دون أن يفعل شيئا على أرض الواقع، بل إن بعض السوريين النازحين تعرضوا للقتل على أيدي الجندرما التركية بينما يحاولون العبور إلى الأراضي التركية هربا من نيران النظام والغارات الروسية. كما أن أزمة النازحين باتت وسيلة ضغط يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغط على المجتمع الدولي للنزول عند رغباته، وفي ظل نكث “الضامنان” التركي والروسي وعودهما فيما يتعلق بمنطقة “خفض التصعيد”، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الطرفين لعدم تحميل المدنيين أعباء عملياتهما العسكرية وحماية المدنيين من الأوضاع الكارثية الناتجة عن تدخلهما العسكري في سوريا. كما يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان المنظمات الدولية المعنية بالتدخل لإنقاذ السوريين من ويلات النزوح والتداعيات التي ستفرضها المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون، ناهيك عن تدخل تلك المنظمات لضبط منظومة الدعم التي استشرى فيها الفساد ولم يعد ممكنا السيطرة عليه بسهولة، حتى يتم صرف ذلك الدعم في أوجه استحقاقه الطبيعية الحقيقية وليس من أجل سد حاجة الأقارب والأصدقاء والمعارف وأصحاب المحسوبية. كذلك، يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لعدم الرضوخ لتهديدات “أردوغان” والتدخل لإنقاذ السوريين من براثن الحرب التي طال أمدها ولم يعد يبدو لها في الأفق حلا.