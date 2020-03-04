انتقاماً لمقتل 4 من جنودها.. الطائرات المسيرة التركية تقتل 9 عناصر من قوات النظام في سراقب بالتزامن مع انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من سراقب.. الفصائل تشن هجوماً عنيفاً على محيط المدينة بإسناد تركي مكثف.. واستياء روسي من المليشيات الموالية لإيران

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 9 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء ضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة تركية على مواقع ونقاط بمدينة سراقب وريفها شرق إدلب، فيما علم المرصد السوري بأن الشرطة الروسية انسحبت من مدينة سراقب بعد أن كانت قد دخلت إليها يوم أمس الثلاثاء، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الروس احتجوا على استهداف القوات التركية في محيط سراقب من قبل المليشيات الموالية للنظام، حيث يرجح أن الذين استهدفوا القوات التركية يوم أمس هم من جنسيات إيرانية أو حزب الله اللبناني.

على صعيد متصل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً عنيفاً تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على محاور بمحيط مدينة سراقب شرق إدلب، وذلك بتمهيد ناري مكثف من قبل المدفعية والطائرات المسيرة التركية، حيث تتركز الاشتباكات في محور ترنبة غرب سراقب ومحيط المدينة من محور آفس شمال غربها، وفي السياق ذاته تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الطرفين على محوري العنكاوي والسرمانية بسهل الغاب، في هجوم لقوات النظام على المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.