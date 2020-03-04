القوات التركية تستهدف موقعاً لقوات النظام بريف الدرباسية.. في حادثة هي الأولى من نوعها منذ انتشار الأخيرة على كامل الشريط الحدودي

4 مارس,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف صاروخي نفذته القوات التركية المتمركزة داخل الأراضي التركية عند الحدود مع سورية، طال موقعاً لقوات النظام في قرية الهواشية الحدودية بريف الدرباسية شمال الحسكة، عقبه استهداف قوات النظام للقوات التركية، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها منذ انتشار قوات النظام على كامل الشريط الحدودي مع تركيا في المنطقة تلك قبل نحو 3 أشهر.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية “تل محمد” على قرية ربيعات بريف رأس العين، كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بلدة أبو راسين، التي يتواجد فيها عناصر من قوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

4 مارس,2020

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” وتاجر أسلحة في ريف دير الزور الشرقي

4 مارس,2020

مسلحون مجهولون يغتالون عنصراً في صفوف “الأمن العسكري” بدرعا البلد

SYRIA-CONFLICT-IDLIB
4 مارس,2020

مدعمة بميليشيات أجنبية وطائرات روسية.. قوات النظام تواصل هجومها على قرية شمال غرب مدينة سراقب.. تزامناً مع هجوم مستمر للفصائل والجهاديين غرب المدينة

4 مارس,2020

القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على قرى بناحية شيراوا شمال غرب مدينة حلب