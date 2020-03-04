القوات التركية تستهدف موقعاً لقوات النظام بريف الدرباسية.. في حادثة هي الأولى من نوعها منذ انتشار الأخيرة على كامل الشريط الحدودي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف صاروخي نفذته القوات التركية المتمركزة داخل الأراضي التركية عند الحدود مع سورية، طال موقعاً لقوات النظام في قرية الهواشية الحدودية بريف الدرباسية شمال الحسكة، عقبه استهداف قوات النظام للقوات التركية، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها منذ انتشار قوات النظام على كامل الشريط الحدودي مع تركيا في المنطقة تلك قبل نحو 3 أشهر.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية “تل محمد” على قرية ربيعات بريف رأس العين، كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بلدة أبو راسين، التي يتواجد فيها عناصر من قوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.