مدير “المرصد السوري”: انتقاماً لمقتل الجنود الأتراك الـ4 يوم أمس، استهدفت الطائرات المسيرة التركية عناصر من قوات النظام و”حزب الله” اللبناني في مدينة سراقب، الأمر الذي أدى لمقتل(9) عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها يرجح أن من بينهم عناصر من “حزب الله” اللبناني، الآن اشتباكات عنيفة تدور غرب سراقب بين الفصائل المقاتلة والجهادية المدعومة من المدفعية التركية والمسيرات التركية من طرف، و”حزب الله” اللبناني وقوات النظام من طرف آخر، المفارقة الجديدة أن “الشرطة العسكرية الروسية” بدأت بالانسحاب من مدينة سراقب وهناك استياء كبير من قبل الروس من استهداف يرجح أنه من “حزب الله” اللبناني للقوات التركية يوم أمس في محيط سراقب ومنطقة المسطومة، “حزب الله” والإيرانيين يحاولون إعاقة أي اتفاق روسي – تركي، “حزب الله” لا يريد الانسحاب من جنوب حلب والميليشيات الإيرانية تُريد إبقاء سيطرتها على منطقة جنوب حلب، الخلاف بشكل قطعي سيصب لمصلحة تركيا لأنه بدون الطائرات الروسية لا “حزب الله” ولا “القوات الإيرانية” ولا النظام يستطيع الصمود أمام الفصائل المقاتلة والجهادية في أرض المعركة، بالأمس كان هناك (9) شهداء مدنيين بينهم 5 أطفال بقصف صاروخي من قبل قوات النظام داخل مدينة إدلب.

نعيد ونذكر بأن المتواجدين على الحدود التركية – اليونانية هؤلاء ليسوا من الذين شردوا من إدلب خلال الأسابيع والأشهر الفائتة هؤلاء هم في الأساس يتواجدون في تركيا والغالبية الساحقة منهم ليسوا من الجنسية السورية.