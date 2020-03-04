القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على قرى بناحية شيراوا شمال غرب مدينة حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرى واقعة بناحية شيراور شمال غرب مدينة حلب والتي تسيطر عليها القوات الكردية، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات مدنيين، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري وثق قبل أيام، استشهاد رجل وزوجته وطفلتهما من مهجري عفرين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية خلال الساعات الفائتة على قرية عقيبة الواقعة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب حلب، والتي تخضع لسيطرة القوات الكردية، وذلك بعد انتشالهم من تحت أنقاض المنزل المتهدم جراء القصف التركي