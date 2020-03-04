القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على قرى بناحية شيراوا شمال غرب مدينة حلب

4 مارس,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرى واقعة بناحية شيراور شمال غرب مدينة حلب والتي تسيطر عليها القوات الكردية، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات مدنيين، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري وثق قبل أيام، استشهاد رجل وزوجته وطفلتهما من مهجري عفرين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية خلال الساعات الفائتة على قرية عقيبة الواقعة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب حلب، والتي تخضع لسيطرة القوات الكردية، وذلك بعد انتشالهم من تحت أنقاض المنزل المتهدم جراء القصف التركي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

4 مارس,2020

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” وتاجر أسلحة في ريف دير الزور الشرقي

4 مارس,2020

مسلحون مجهولون يغتالون عنصراً في صفوف “الأمن العسكري” بدرعا البلد

SYRIA-CONFLICT-IDLIB
4 مارس,2020

مدعمة بميليشيات أجنبية وطائرات روسية.. قوات النظام تواصل هجومها على قرية شمال غرب مدينة سراقب.. تزامناً مع هجوم مستمر للفصائل والجهاديين غرب المدينة

4 مارس,2020

مقتل 3 من ميليشيا “فاطميون” في انفجار استهدف سيارة عسكرية ببادية الميادين شرق دير الزور