مقتل 3 من ميليشيا “فاطميون” في انفجار استهدف سيارة عسكرية ببادية الميادين شرق دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “فاطميون” في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث كانت السيارة المحملة بالذخائر والأسلحة متجهاً نحو نقاط الميليشيا في البادية، وتسبب الانفجار بمقتل 3 على الأقل من ميليشيا “فاطميون” وإصابة آخر منهم بجراح خطرة، وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 354 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ67 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة جراء هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.